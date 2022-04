Plus de trente-cinq (35) années d’expérience en soudure, mécanique industrielle, machineries lourde, hydraulique, pneumatique et électromécanique industrielle. Diplômé en soudure avec aptitudes en fabrication,instalation,entretien de différentes machines. Exploitation maximale des composantes mécaniques en vue d’une production efficace. Reconnu comme une personne polyvalente et autonome.



Mes compétences :

Assembleur

Electromecanicien

Soudeur