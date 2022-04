Marcel Stève LOUNG

Je m appelle marcel Steve loung, je suis un jeune camerounais à la recherche d' un emploi dans tout domaine lié à l 'administration , la grande distribution et le commerce.Je jouis d' une grande capacité auditive et d 'un sens du professionnalisme avancé.j ' ai du momentanément mettre un terme a mes études pour des raisons de finances et c 'est à cause de ce fait d 'ailleurs que j 'ai du très vite me lancer dans le monde professionnel. J 'ai également fait un bref séjour dans la société ORANGE Cameroun et exercer comme gérant de cyber café.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Excel

Apple Mac

Collecte et saisie des données