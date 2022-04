Marcel TEMWA TEMDANDI

En fait je cherche un emploi où je pourrai faire carrière et m’investir pleinement. Qui suis-je ? Je suis un travailleur acharné, je vise très haut on me dit persévérant. On m’a inculqué cette estime de soi si populaire à l’école. Je sais que la culture du travail ne gratifie plus la loyauté, je crois que les bonnes choses n’arrivent qu’à ceux qui travaillent très fort et que les personnes comme vous qui ont accédé au sommet de la montagne ne sont pas là par hasard. J’ai des capacités d’assimilation hors normes je vous promets que, vous me donnez ce travail que je cherche tant, je travaillerai aussi dure que ces diplômés des grandes écoles qui ont eu la chance d’avoir des parent pour leur soutenir et je deviens le plus braillant travailleur que votre société n’ai jamais eu. A 21 ans j’ai géré pendant une année entière la surveillance du lycée technique a POLI c’est au NORD CAMEROUN incroyable mais vrai, vous pouvez imaginer ma capacité à gérer la pression, le stress que se soit des hommes comme du travail. J’ai travaillé a TOTAL comme pompiste là aussi je me suis fait remarqué par ma façon d’organiser le travail et mon assiduité. Enfin Bureau Veritas je fus le plus jeune inspecteur à se voir attribuer la distinction de meilleur inspecteur portuaire International Trade Département.



Mes compétences :

expertise maritime