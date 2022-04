Marcel TRUFFIER

J'ai 67 ans et suis en retraite depuis un an. J'ai pu prendre cette retraite à 66 ans car, étant fonctionnaire avec encore un enfant de moins de 16 ans, j'ai pu travailler une année de plus.



Je cherche à être encore utile, pendant le plus grand nombre d'années possible tant que mon physique et mon cerveau me le permettront.



Je me présente comme étant mathématicien, informaticien, statisticien. Cela paraît bien orgueilleux et je vais donc en préciser les limites.



Mon premier métier a été d'enseigner les maths dans des classes de première et terminale. En tant qu'élève, à l'école, j'étais plutôt fort en maths et j'en profitais, à mon grand regret aujourd'hui, pour dénigrer les autres matières. C'est donc tout naturellement que j'ai commencé ma carrière dans ce domaine. Aujourd'hui, je continue à rafraîchir ma mémoire avec l'aide d'internet. Je travaille les mathématiques supérieures sur le site Khan Academy. J'y révise ou apprends, les espaces vectoriels, le calcul matriciel, le calcul intégral et différentiel, les intégrales curvilignes, le gradient, la divergence, le rotationnel. Je m'y exerce comme un jeune qui voudrait encore passer des examens.



J'étais assez bon physicien à cause des maths, mais pas assez bon à mon goût. Aujourd'hui, je me rattrape et je révise ou apprend la physique des classes supérieures. En ce moment, je travaille l'électromagnétisme, les équations de Maxwell (bien aidé par mes révisions de mathématiques). A ce titre, je note qu'avec Internet, les moyens d'apprendre aujourd'hui sont incomparables avec ce qu'on avait il y a 40 ans. Ceci dit, un et un font toujours deux, et les fondamentaux n'ont pas changé.



J'ai appris l'informatique en faculté et je sais comment fonctionne un ordinateur, un système informatique et un réseau. J'aime l'algorithmique et j'ai beaucoup programmé dans les langages de mon époque (fortran, cobol, pascal ...). Par mon métier, j'ai continué à programmer avec les langages d'aujourd'hui (basic, java ...). Je ne me considère pas comme fort en programmation, par rapport à des professionnels du métier, mais j'ai quand même un savoir étendu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le beau programme qui donne un bel interface homme machine, c'est l'algorithme compliqué au point qu'on s'étonne quand on le teste et qu'il marche. C'est ainsi qu'au cours de ma carrière, j'ai programmé, pour m'amuser, l'algorithme des plus courts chemins dans un réseau. Travaillant dans le domaine des statistiques en sécurité routière, j'ai écrit un logiciel appelé ASSAS (un programme écrit en Pascal Delphi générant un programme SAS), encore utilisé aujourd'hui, après mon départ, et permettant d'exploiter sous toutes les coutures les données d'accidents couplées avec les données de recensements de la circulation routière. J’ai profité de mes premiers mois de retraite pour réécrire ASSAS en AXEL, permettant de ne plus utiliser SAS en le remplaçant par excel.

Une présentation peut être visualisée à l’adresse :

http://youtu.be/RBcu-TDt_04



J'ai appris la statistique au cours de mes études supérieures (je suis ingénieur CNAM). Pour un matheux, connaissant l'informatique et la programmation, c'est le rêve. Il faut bien sur apprendre les probabilités et les fonctions de répartition classiques (je ne les cite pas ici). Il faut également apprendre le multidimentionnel, l’empirico-bayésien et le non linéaire. Le reste, en statistique, est très personnel. Le calcul d'une probabilité est mathématique, l'appréciation du résultat est presque de la philosophie.



Enseignant à l'origine et intervenant dans des domaines scientifiques, j'ai continué à enseigner à des adultes tout au long de ma carrière.



Aujourd’hui mes passe-temps sont, de continuer à m’instruire, de faire du tennis pour solliciter d’autres muscles que le cerveau et d’aider mon enfant à l’école.



J’aimerais y ajouter une activité professionnelle dans les domaines que j’ai expliqués précédemment. La rémunération n’est pas un problème.