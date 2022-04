Marcel WAHRHEIT

Bienvenue sur ma nouvelle page des jardins d’Issil,

Je suis depuis peu le nouveau gérant de cet établissement situé au KM13 route de l'ourika de Marrakech dans un oasis de verdure ou l’on respire le bon air pur tout au long de l’année.

Ici le bien être n’est pas une option c’est une obligation.

Une fois le perron franchi, vous serez déconnectés du monde.

Le silence sera votre seul allié, une sensation de plénitude vous envahira....

Laissez-vous emporter sans résister dans cet univers susprenant

Mon staff et moi-même sommes à votre entière disposition.

Nos clients sont considérés comme AAA accueil amabilité attentionné.

Voilà en 2 mots

Bien à vous

Marcel

Caractéristiques des lieux :

Maison d’hôtes de luxe / Restaurant

Maison d’hôtes catégorie 1 sur 5 hectares paysagés

Autour d’un Riad de 400 m2 avec terrasse panoramique, vue sur l’Atlas ,un jardin luxuriant avec piscine.

Un restaurant accueille 80 couverts

15 Tentes Caïdales de luxe tout confort

2 chambres P’tite maison

3 maisons Africaines pour location moyen séjour

Plusieurs cases Africaines sur la partie Camping

Grande piscine de 220 m2

Mini golf

Pétanque et terrain de volley

Hammam

Lieu évènementiel 300 places



Situés au km 13 de la route de l’Ourika, le long du canal Zaraba.

Calme et convivialité sont les maîtres mots de cet établissement où la nature reprend ses droits.

Une volonté de se ressourcer et de quitter le tumulte de Marrakech ? Les Jardins d’Issil est l’adresse idéale !

Ce lieu créé en 2005 est un havre de paix. Un jardin luxuriant prend place sur un vaste terrain

où sont construites les tentes Caïdales aménagées en chambres et suites.

Au total, le site compte 15 tentes, 3 maisons Africaines et une p’tite maison autour de la piscine à débordement.

Les Tentes Caïdales sont confortables et disposent de prestations dignes d’une chambre d’hôtel avec terrasse,

dressing, salle de bains et climatisation réversibles.

L’architecture respecte les traditions du pays, avec une touche art déco qui donne un soupçon de modernité.