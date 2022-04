Marcel WATERSCHOOT

J'ai été 7 ans président du CER(Centre d'Etudze de Réflexologie) et formateur en anatomie-physiologie-pathologie et réflexologie . Pendant cette période, j'ai créé une antenne du CER en RDC où je me suis rendu 9 fois et aimerais bien y retourner pour finalisr la création d'une fédération des réflexologues congolais.Actuellement, je suis encore trésorier et formateur au CER Bruxelles. J'ai participé aussi à la création d'une Antenne et Centre Pilote de REFORMED, Regroupement Européen pour la Formation et la Reconnaissance des Médecines non Conventionnelles au Luxembourg avec le Dr Bouche Fabienne. Depuis le 16/11/2012 js suis le président de FEBEREF, Fédération Belge de Réflexologie. Ce sera mon dernier challenge au niveau de mandats permettant le fonctionnement d'institutions.

Avec mon frère Julien, je continuerai à dispenser des formations fortes en aromathérapie.

Voila une retraite bien curieuse après 31 ans de comptabilité de gestion...

La formation de base explique beaucoup: gréco-latines, philosophie, théologie, pédagogie, diplôme d'instituteur au jury central....J'aurai 74 ans en février 2013 mais me sens encore capable de tant de choses.

je me sens prêt à participer à des débats équilibrés sur la santé. Avis aux radios, tv...



Mes compétences :

Aromathérapie

Physiologie

Formation