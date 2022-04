Je me nomme ZELA Marcel, né le 01/08/1969 à Yé/Nayala, je suis marié, un enfant, résident au secteur n° 24 kua de Bobo-Dioulasso, Niveau Universitaire: Finance comptabilité, Licence en Management et gestion des projets, Master 1&2 en Management et gestion des projets. J'aime la rigueur dans le travail pour pouvoir atteindre les objectifs du projet ou programme. Je partage la sincérité, le secret professionnel.