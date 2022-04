Marcelin DELIN

Je vous invite à découvrir ce nouvel espace dédié à la découverte de mes compétences humaines et techniques.



J'ai commencé mon parcours dans le domaine de l'exploitation et la maintenance audiovisuelle .

Apres avoir travaillé en tant qu'Ingénieur du son, je me suis diversifié vers l'exploitation video et la lumière.

Lors de mes différents postes dans de secteur de "l'audiovisuel corporate", les évolutions technologiques m'ont amenées à élargir mes compétences en informatique,gestion & administration réseaux, conception 2D/3D, lead de projets culturels.



J'ai eu l'opportunité de travailler au sein d'unités spécialisés dans la visioconférence, où les compétences Audiovisuelles et Informatiques sont communément liés.



Je reste à votre disposition pour toutes questions.