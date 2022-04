Marcelin KAMGANG BOUOM

Je me nomme KAMGANG BOUOM Marcelin, célibataire et sans enfant en cette année 2016, âgé de 30 ans.J'ai eu une formation commerciale et marketing et je jouis de 04 ans d'expérience dans le département GRAPHICS SYSTEM/FUJISAT.

J'ai ainsi affiné mes compétences dans d'autres services comme le recouvrement comptable, la gestion du stock magasin et la tenue de la Boutique FUJISAT.

Je me distingue par mon assiduité, ma discipline et mon ardeur au travail. Mon leitmotiv est caractérisé par la relève constante des défis et c'est ainsi qu'à FUJISAT, on m'a toujours confié la mise sur pied des nouveaux produits à l'instar de YOOMEE, SAMSUNG ET BENQ (Téléviseurs), FORIS, HUAWEI, ORANGE MONEY, MTN MOBILE MONEY et DHL.