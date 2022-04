Je suis un jeune camerounais passionné par le domaine des finances qui suis ses études en comptabilité et gestion des entreprises à l'Institut Supérieur Siantou, un jeune ouvert d'esprit et qui a de nombreuses ambitions à réalisées dans sa vie.

un garçon calme et posé qui accueil tout le monde dans sa vie, qui a aussi des défauts comme tout être humain car la perfection n'est pas de ce monde.