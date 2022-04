Marcelin NAKANNABO

21 Ans d'Expérience Professionnelle de 1997 à 2018



Gouvernance et Gestion du Cycle de vie des Services IT - Approche ITIL v3 Foundation

Implémentation et Troubleshooting des Solutions de Virtualisation VMWARE

Conception, Implémentation et Troubleshooting de l’UCS CISCO - Data Center

Gouvernance et Gestion IT - Approche DevOps



Très bon Relationnel - Travail en équipe - Autonome - Passionné

Français - Anglais



Mes compétences :

UCS CISCO (Unified Computing System): Conception,

Supervision de l’Infrastructure avec VMware vReali

Migrations P2V, P2I, P2P, V2V, V2P, V2I

Administration centralisée des logs avec VMware Lo

Plan de Reprise d’Activité (PRA) avec VMware Site

Implémentation et Administration du Réseau virtuel

Gestion de Projets, Pilotage et Architectures des

Implémentation et Administration d’une Infrastruct

Implémentation et Exploitation Infrastructure Linu

Implémentation et Exploitation en Production d’une