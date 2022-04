Marceline LE GAUFEY

Productrice executive sur des projets de campagnes europeens incluant print, TV et digital.

Directrice de production digital et de studios de designers, developpeurs.

Directrice clientele pour campagnes 360 (websites, print, digital, app).

Creation de masters et de chartes.

Développement créatif et responsable de la Digital Toolbox diffusée auprès des marchés Procter and Gamble.

Superviseur des productions de commandes digitales pour tous les marchés mondiaux de Procter and Gamble.

Manager d'une équipe de 5 personnes (Directeur créatif, 3 designers, 2 chefs de projets).

Business developer et gain de nouvelles marques PG pour assurer une couverture digitale et DOOH des campagnes.







Mes compétences :

Anglais

Bilingual

Business

Business developer

Chef de projet

Chef de projet junior

Communication

Coordination

Esprit d'équipe

Fast learner

Luxe

Manager

Microsoft Project

Organisation

Publicité

Publicity

Business development

Gestion de projet

Management