Marceline LEANDRI

Je suis une esthéticienne passionnée de mode et de beauté,diplômée d'un CAP et d'un BTS d esthétique cosmétique parfumerie, suite à une reconversion professionnelle (une formation de 3 ans à l école françoise Morice où je suis sortie diplômée l'année dernière d'un BTS).

Après avoir travaillé 8 ans dans le prêt à porter pour des marques les plus prestigieuses telles que DIOR couture et les marques plus tendances du moment comme SWILDENS, je me suis reconvertie dans le monde de la beauté et du bien être qui sont une véritable passion pour moi. Et j aime partager cette passion et mes connaissances avec les client(e)s.

Je suis à la recherche d'un poste d'esthéticienne, de responsable adjoint dans une boutique ou sur un stand, ou un poste de conseillère de vente senior experte en soins dans le luxe.

Je suis passionnée, dynamique, motivée,consciencieuse, j'aime prendre des initiatives,et , partager ma passion.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter.



Mes compétences :

motivée

Dynamique

entreprenante