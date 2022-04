Marceline NGUNGA

Je répond au nom de NGUNGA MARCELINE, Je suis d'origine de Congo Kinshasa et Naturalisée Hollandaise depuis 2008. Je suis célibataire et mère de 4 enfants. Mon numéro de téléphone est 0753868607. J' habite Poissy.



Je comptable(général, client, fournisseur). Je suis capable de gérer les opérations d' achat et de vente, la facturation, les encaissements, les paiements et les impayés, En outre j' ai la maîtrise des opérations de banque(guichetier, chargé de la clientèle, préparation et gestion des dossiers crédits, gestion des recouvrements et des impayés, opérations de caisse et de transfert, contrôle et recherche des erreurs)

Je peux aussi travailler à l' accueil et la gestion de l' information, aux opérations d' achat et de vente, à la gestion de la facturation, des encaissements et des impayés, à la préparation de chèques de trésorerie.



Je dispose d' un diplôme de Bac+3 en sciences économiques , option comptabilité (diplôme en cours de validation chez ENIC-NARIC.

Je dispose d'une expérience professionnelle de 2 en comptabilité client/fournisseur et de 17 ans en opérations de banque



Mes compétences :

Secrétariat

Garde d'enfant

Ménage

Banque

Comptabilité