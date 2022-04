Marcelino MENDES

JE SUIS DISPONIBLE POUR TRAVAILLER AVEC VOUS SI L'OCCASION APPARAITRA , je donnerai au fond de moi même pour le développement d'entreprise .



Mes compétences :

cablage en domotique , zelio,croco,alum,tsx17/37

conaissance courant fort/faible,control d'accès

video phone,detecteur d'incendie,porte automatiqu

regles et consigne de securité,

vai et vient simple alumage , double alumage

RACORDEMENT DES EQUIPEMENT ELECTRIQUe ,interphpne

CABLAGE DES TABLEAUX ELECTRIQUE

RACORDEMENT DES ELEMENTS DE BASE /HAUTE TENSIONS

effectuer des mesure et essai d'un instalation

telerupteurs,permutateur,sonnets,gache electrique

Maintenance industrielle preventive / corretive e

Travail en équipe,hors tension et sous tension

VDI,prise de courant,cablage industrille

lecture et execution de schema electrique

cablage des prises rj45

