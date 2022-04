Marcelino TOUPIN

Depuis 1997

Quelques chantiers : Hôpital FOCH – rénovation – 4 millions € sur 3 ans, Auchan – neuf et rénovation – 7 millions € sur 5 ans, Louvre des Antiquaires - rénovation 500 K€, EHPAD CHV – neuf – 1 million €, ENERTHERM – neuf – 1 million €

•Participation aux études

•Préparation et organisation du chantier (approvisionnement, moyens humains et techniques, planification)

•Gestion des commandes, des achats

•Relations quotidiennes avec les architectes, bureaux d’études, donneurs d’ordres et clients

•Chiffrage des travaux supplémentaires

•Encadrement du personnel de chantier, contrôle de l’exécution, de l’avancement des travaux dans le respect des délais et budgets jusqu’à réception

•Assistance lors des commissions de sécurité

•Câblage d’armoires industrielles, installations, essais, mises en service sur site (gestion des pompes de relevage, cassettes de chauffages, …)

•Equipement, essais et mises en service de centrales de traitement d’air équipées (brassage d’air de cuisines, restaurants d’entreprise, bureaux, et autres)

•Diverses alimentations basse tension jusque 2000A (TGBT de Bureaux, d’ateliers, de magasins et d’hôpitaux)

•Mises en conformité d’installations électriques

•Installations de caméras vidéo surveillance, d’antennes paraboliques, d’alarmes intrusion, d’alarmes incendie, et divers courants faibles (raccordement de baies incendie et informatique, brassage, …)



Mes compétences :

Conducteur de travaux

Electricité