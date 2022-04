Marcella MANTOVANI

Elève ingénieur bilingue portugais-français, cherche un stage de fin d’études dans le domaine de l’ingénierie d’énergie. Ayant trois expériences professionnelles dans le domaine de l’ingénierie, j’ai pu apprendre et développer des qualités essentielles pour un jeune ingénieur. Parmi ces expériences, je compte un stage dans le domaine de la qualité dans une entreprise qui fait des connecteurs; une expérience aussi dans le domaine de la qualité dans une junior-entreprise; et finalement un stage-recherche. Je possède un niveau B2-3 en anglais et parle couramment français et portugais avec quelques notions d’allemand.

J’ai aussi été intéressée par de nombreuses activités extra-curriculaires. Je collabore à la surveillance des musées de Montbéliard, j'ai participé à l’organisation d’un festival universitaire, j'ai donné des cours particuliers en Maths et Physique/Chimie, je fais partie activement à la vie associative universitaire pour intégrer les étudiants étrangers qui arrivent nouvellement en France.



Mes compétences :

Microsoft Office

CREO

Production d'énergie

Energies renouvelables

Normes ISO 50001

Automate Siemens

MATLAB

Simulink

Langage C

Management de l'energie