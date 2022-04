Marcella MARTIAL

Photographe formée à Paris 8, j’ai découvert l’univers de la mode lors d’un stage au studio du magazine ELLE.



A mon actif, j'ai aussi bien des parutions pour des magazines (Dealer de luxe, Jeune et Jolie, Famili) que pour la publicité (Orangina, Repossi, Rodika Zanian). J'ai réalisé de nombreux books de mannequins pour les agences Next, MGM, Karyn's Models, Metropolitan).



En 2011, j'ai remporté le 2ème Prix de Photographie pour le triptyque "Insouciance de l'enfance" au Salon des Artistes de la MAIRIE DE PARIS.



Depuis de nombreuses années, j'expose dans différentes institutions. Les dernières en date ont eu lieu de septembre à octobre 2016 pour PARISARTISTES#2016 au Bastille Design Center, à l'Hôtel de Ville de la MAIRIE DE PARIS et à l'Oblique à la Cité Universitaire Internationale de Paris organisée par la Galerie KAZoART qui me représente.



Mes compétences :

Travail en équipe

Créativité

Travail professionnel

Sens de l'initiative

Publicité

Réactivité

Photographie

Art

Relationnel

Magazines

en MANAGEMENT