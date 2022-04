J'ai ouvert une galerie /salon de thé.



L'art et la théière

4, rue bresc

st paul de vence



C'est un lieu culturel ou on peut peindre, jouer aux échecs, ou prendre des cours d'anglais.

Les cours d'anglais sont 8 euros de l'heure

avec thé et café offert. Les enfants ont des cours le mercredi matin. On joue avec une dinnete

et on fait de la peinture.



Mes compétences :

Anglais

Art