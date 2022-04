Marcella SOPPO

Bonjour je suis Marcelle,



Je suis une passionnée du service á la personne qui a décidé de se consacrer entièrement au service des autres.Que vous débutiez ou vous soyez une entreprise établie je m'occuperais avec professionnalisme de votre administration.Un œil axé sur le détail je suis ponctuel et assidue dans mon travail, je respecte les délais et je ferais tout mon possible pour vous assister et vous fournir un service impeccable.Ayant étudié aux Pays-Bas et obtenu mon Bachelier dans une école une Université , je manies avec aisance les trois langues. Ce qui m'a permis de travailler dans plusieurs entreprises internationales.

N'hésitez pas á prendre contact avec moi pour plus d'informations



Mes compétences :

Recrutement

Coaching d'équipe

Stylisme

Ecriture

Coaching professionnel

Rédaction

Assistanat commercial

Assistanat de direction

Assistance administrative

Assistance utilisateurs