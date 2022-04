Marcelle DELLA FAILLE

« La reine de l’attraction », voilà comment l’on me définit fréquemment! Je suis experte en loi d’attraction et d l’abondance. Ma passion pour ces domaines m’a amenée à gérer plusieurs activités florissantes et personnellement épanouissantes :



- Auteure à succès : Je suis auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet de la Loi d’Attraction, dont le livre Le Secret de la Loi d’Attraction est vite devenu un best-seller. Mes autres livres, « Le Manuel Pratique du Secret de la Loi d’Attraction », « L’Odyssée de la Prospérité », « Un secret à leur portée », etc. offrent de précieux enseignements sur l’application pratique des principes universels de l’attraction et de l’alignement dans la vie personnelle et professionnelle de ses dizaines de milliers de lecteurs. Également traductrice de plusieurs ouvrages de Wallace D. Wattles et d’autres livres du mouvement de la Nouvelle Pensée, je suis reconnue pour mes écrits qui encouragent à développer sa passion en une activité florissante.

- Formatrice et coach personnel en loi d'attraction : au travers de mon site internet, je propose des ressources concrètes et pragmatiques sur les principes de la loi d'attraction. Loi-d-attraction.com est visité par des milliers de personnes chaque mois.

- Formation et coach professionnelle en loi d’attraction : Je dirige également AFICEA (aficea.com), la première association francophone internationale de coaching d'entreprise abondant. J’y dispense des ateliers et de puissants programmes de formation dans le domaine de la loi d'attraction, de l’écriture et de l'entreprenariat aligné. J’accompagne les membres dans le développement de leur activité avec des ateliers et des conseils pratiques et pragmatiques.



Des activités florissantes que je gère… depuis mon domicile ! Et si je donne l’impression que tout cela est facile, j’avoue facilement « me sentir si souvent débutante face à chaque nouvelle opportunité de grandir ! »



Mes compétences :

Formation de formateurs

Loi d'attraction

Développement personnel

Formateur

Coaching individuel

Auteure

Coaching d'entreprise

Marketing d'attraction