Marcelle ETTIEN

Je viens par cette présence solliciter auprès de votre structure un poste en qualité de TECHNICIENNE TOPOGRAPHE. Titulaire d'un BT en génie civil option Topographie.Dynamique et motivée, j'ai acquis au cours de plusieurs années d’expériences professionnelles les qualités d'écoute adaptation ,de réactivité qu'une aisance réactionnelle ainsi nécessaires à ce poste tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Ce poste serait pour moi une saine occupation me permettant de poursuivre ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions.veuillez, agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



