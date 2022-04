Marcelle LATHE

Depuis juillet 2010 CDI : Concepteur - Développeur informatique web (PHP5-MySql) chez VIEW-ON

- Analyse et conception d'application et de sites web (UML)

- Développement Frontoffice et Backoffice (webtv, webcast, sites web) et maintenance corrective et évolutive

* http://www.lesalonbaby.com

* http://www.viewon.fr

* etc



Technologies utilisées:PHP 4 et 5, Javascript, Ajax, jquery,(X)HTML, CSS, web2.0, MySql, FLASH, AS3, SVN, PhotoShop, Symfony



Oct 2009 - juin 2010 CDD :Développeur JAVA / PHP chez STRASS filiale KOKOPELLI

·Analyse et conception d'application et de sites web (UML, IHM)

·Maintenance corrective et évolutive de sites Internet

- http://www.fondation-nicolas-hulot.fr

- http://www.education-developpement-durable.fr

·Sites développés

- http://www.physiceauchimie5.com (PHP)

- http://www.terra-sigsvt.com (PHP et Java / JEE)



·Sites en cours de développement

intranet de Renault (version 2)



Technologies utilisées: Java JEE, JSP/Servlet,PHP 4 et 5, Javascript, Ajax, jquery,(X)HTML, CSS, web2.0, MySql, SVN



Mars - Août 2009 Stage concepteur-développeur java/jee chez IDEO TECHNOLOGIES

Projet ENEIDE : Développement et conception de l'IHM d'un espace numérique de travail :

·Mise en œuvre de l'accessibilité ( ARIA), ajout de sémantique avec les microformats

·Etudes et réalisation de prototypes de composants graphiques Ajax + Canvas (HTML 5) pour intégration au sein de la bibliothèque openSource SweetDEV- RIA ·Mise en place et optimisation d’un module client + serveur (Ajax / Struts / Hibernate) permettant le chargement par nécessité d’informations tabulaires

·Démonstration de ces composants (réunion des financeurs)



Technologies utilisées: Java JEE, JSP/Servlet, Tomcat, Struts, Hibernate, SweetDEV- RIA, Javascript, Ajax, ARIA (accessibilité), CSS, canvas de HTML5, microformats, widgets



Fév – Mars 2009 Projet Master 2 : Mise en œuvre d'une application de gestion d'une compétition sportive

·Analyse et conception de l'application (UML / IHM)

·conception de la base de données(mise en œuvre avec Oracle)

·programmation des fonctions d'interaction en Java et de l'application Web en amont (HTML, CSS, AJAX, Javascript, JSP, Realm).



Mes compétences :

Javascript

AJAX

SVN

CSS

HTML

PHP / MYSQL

UML

CodeIgniter

JQuery

Symfony 2

Git

CSS

XML

PHP

MySQL

HTML5 / XHTML

JSON

Photoshop

SASS

Oracle

NetBeans

Windows

Dreamweaver

Linux

ECLIPSe

API REST