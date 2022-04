Marcelle NGASSAKI OBENGA OKAKA

J'ai 39 ans, j'ai fait le secrétariat (G1) au Lycée Technique du 1er mai de Brazzaville, après le Bac je suis partie à Abidjan en Côte d'Ivoire où j'ai fait mes 2ans de BTS en Secrétariat Bureautique au Groupe PIGIER d'Abidjan que j'ai râté . rentrée au pays, je me suis inscrite à l'Ecole Supérieur de Gestion et de l'Administration des Entreprises (ESGAE)où jai satisfait cette fois ci, à mon Brevet de Technicien Supérieur en secrétariat de Direction, ensuite a commencé tout le parcours dont il est question ici dans mon expérience professionnelle.



je suis sans nul doute accueillante, je sais mettre mes interlocuteurs à l'aise au téléphone et j'ai la maitrise des nouvelles technologies de la bureautique et de la communication, j'ai aussi les capacités d'assurer un secrétariat des plus actif qu'il puisse être.



je souhaite faire un Master II en Ressources Humaines, ce qui veut dire que je compte poursuivre mes études. et aussi apprendre d'autres langues étrangères telles que l'espagnole, le chinois et l'anglais



Mes compétences :

Accueil

Courrier

Gestion agenda

Internet

Présentation

repondre au telephone

Saisie du courrier

Secretariat

Secrétariat de direction

Informatique