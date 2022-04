Marcelle SAADI

Je suis une femme de 49 ans . J'ai deux enfants majeurs. Je suis à le recherche d'un poste auxiliaire de vie scolaire ou assistante de vie auprès d'enfants. J'ai le Permis B et possède un véhicule personnel. Je suis une personne ordonnée, autonome, responsable, calme et patiente.



Mes compétences :

Analyser les besoins et définir les objectifs

Préparer et donner un repas, une boisson

Aider l'enfant lors d'activités d'éveil