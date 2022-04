L’avancée des découvertes informatiques, notamment la mise en réseau des équipements informatiques permet aujourd’hui de communiquer, d’échanger et de partager les informations et les applications entre départements et agences des entreprises.



Disponible, dévouée et ouverte à la communication, mon objectif est de gérer ou de participer à des projets de conception et d’administration des réseaux personnalisables au gré des entreprises.