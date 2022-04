Bonjour à tous,



Actuellement en formation de reconversion en tant que Secrétaire Comptable, je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné et non rémunéré d'une durée de 4 semaines à compter du 04.01.2016 au 29.01.2016 ou 14.03.2016 au 15.04.2016.

Je souhaiterai parfaire ces connaissances et surtout les appliquer dans le cadre d'une activité professionnelle réelle. C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers votre entreprise qui me donnera l'opportunité de développer et mettre en pratique les acquis et les connaissances théoriques de ma formation. Je serai honorée de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant votre équipe en tant que stagiaire Secrétariat Comptable.

Issue du milieu de l'assistanat commercial, discrète, rigoureuse et polyvalente, je serai ravie de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés.

Je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez à cette demande. Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien que vous me proposerez ultérieurement.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Marcelle WUNDERLICH

















Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet