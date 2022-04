Marcellin EDJO

Économie : analyse directionnelle sur les marchés financiers, anticipation de l'évolution des marchés financiers, analyse de la politique monétaire des banques centrales (FED, BCE)

Rédaction du dossier de comité d'investissement

Rédaction de rapports économiques, réalisation d'études économiques et statistiques, finances publiques, réalisation de tableaux de bord, constitution de base de données, modélisation macro-économique et prévision, gestion et suivi de projets,.





Mes compétences :

Afrique

Afrique de l'ouest

Analyse économique

Banque

Etudes economiques

Production

Statistiques