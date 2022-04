Marcellin GOLI

 Depuis le 10 août 2010 à aujourd'hui : Assistant Social et Point Focal VIH/SIDA au District Sanitaire de Yamoussoukro qui consiste à :

 Faire le répertoire de toutes les ONG agissant dans le secteur sanitaire de Yamoussoukro

 Amener chacune des ONG à élaborer son plan d'action annuel de travail

 Regrouper les ONG selon leur domaine d'action

 Veiller à l'application et au respect des directives et plans

 Tenir des réunions trimestrielles avec les ONG et Associations

 Impliquer les ONG dans les activités du District sanitaire.





