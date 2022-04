Avec plus de 10 ans d'expérience dans la radio communautaire en tant que Journaliste producteur et Directeurde pprogrammes, je suis à la recherche d'un poste similaire. Je désire mettre mon expérience et mon talent au profit d'une radio ou tout autre organe de presse. Contactez-moi au besoin et je vous répondrai.



Mes compétences :

- production d'émissions

- rédaction et présentation de nouvelles

- Conception des programmes d’une radio communauta