Marcellin K. TIEMTORE

33 ans, j'ai une concubine et un garçon. Je suis titulaire d'un Diplôme universitaire BAC + 2 en génie électrique option réseaux et télécommunication.

J'ai cumulé au totale 7 ans d'expérience dans les télécoms et énergie télécom (Energie solaire, groupe électrogène...), dans le réseau informatique (administration, installation et configuration de PME&PMI) et aussi dans l'outils informatique quand à la maintenance Hardware and Software

Février - Mai 2008: J'ai participé à l'exécution des travaux d'installation des équipement ZTE dans le cadre du projet ONATEL/TELMOB pour le fixe mobile (CDMA): Transmission FH, BTS microwave, energie solaire

2012 - 2014: J'ai installé au total 111 sites solaires SODEX autonome pour le comte de SOTTEL au profit de Télécel faso.



Mes compétences :

Microsoft Visio

Microsoft Windows 2000 Server

Linux

Cisco Switches/Routers

Sorties

SQL

Router

Personal Home Page

PADS

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Access

Matlab

Linux Fedora

LAN/WAN > WLAN

LAN/WAN > LAN

Java

GSM

C++

Bug Tracking System

BSS (Business Support Systems)

Autocad

Alcatel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator