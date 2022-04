Marcellin KOFFI

Plus de 7 années dans l'exercice et la gestion des tâches administratives, de programmes et projets, de la logistique et des moyens généraux et de la gestion financière des projets.

Rigoureux, sociable, polyvalent, sens de la planification et soucieux des résultats selon la méthodologie GAR et STAR.

Utilisation des pratiques d'un acheteur certifié du cycle certifiant des acheteurs performants (CCAP) et l'établissement de TB pour une gestion performante.



Mes compétences :

Gestion administrative et financière de projet

Logistique et moyens généraux