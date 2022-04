Marcellin LANKOANDE

Je suis titulaire d'une maitrise en géologie et je me suis spécialisé dans le domaine des SIG. Je travaille avec plusieurs entreprise comme consultant en SIG, géologie d'exploration, cartographIe et environnement. j'ai une connaissance approfondie des logiciels comme Mapinfo discover12, ARCGIS, Mapsource, ENVI pour le traitement des images satellitaires.

je dispose d'une base de données conséquente pour réaliser un grand nombre de projets aux Burkina FASO et je désire mettre cette expérience au service de mon pays et au reste de l'Afrique.



Mes compétences :

Cartographie

Mapinfo

ARCGIS

Géologie