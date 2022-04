Marcellin LE COADOU

Madame, Monsieur







Vous désirez recruter un régleur plieur afin de renforcer votre pôle tôlerie, mes qualités professionnelles correspondent au profil que vous recherchez.



J'ai trente six années d'expérience en qualité de régleur plieur sur des presses plieuses à commande numérique et je pense pouvoir transposer de manière opérationnelle mon savoir-faire dans votre société .



Ma polyvalence en tôlerie me permet aussi de poinçonner, souder au semi-auto et par points, encocher, rouler, cisailler .



Je maîtrise sans aucune difficulté la lecture de plans, je calcule les développés, positionne les diamètres et les encoches.





Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets , je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer.





Veuillez agréer Madame, Monsieur mes salutations respectueuses.







LE COADOU







PS : Je suis mobile et je peux déménager