Bonjour!



J'ai 30 ans actuellement et je suis producteur d'assurances maritime, automobile , assistance voyage, vie, santé et responsable des sinistres toutes branches (auto- maritime, santé, etc......).

je suis marié et père des 4enfants. j'habite à Morondava Madagascar. Je suis sur ce site pour faire les échanges professionnelles que sociales entre les collègues qui les veulent aussi.