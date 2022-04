Marcelline MBOUROU ATANGANA

RESPONSABLE INFORMATIQUE AUX ETS FAGAXAMS -YAOUNDE où j'étais chargée de la gestion d'un cybercafé et d'un sécrétariat informatique .Ce fût mon premier emploi.



STAGIAIRE AU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

où je n'ai passé que deux mois, j'étais chargée de la mise à jour des infos enregistrées dans la base de données de façon journalière.



STAGIAIRE A MACACOS-DOUALA où j'étais chargée de concevoir et réaliser une application portant sur la gestion du stock de MACACOS.La base de donnée était implémentée sur access2000 et l'interface sur Visual basic 5.

MACACOS est un mélange d'imprimerie et de maison de communication d'où son nom MACACOS (maison catholique de la communication sociale)



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Bases de données

Gestion des projets

Gestion des projets informatiques

Infographie

Informatique

Informatiques

Maintenance

Maintenance informatique

Merise

Movie maker

MySQL

Pagemaker

Projets informatiques

UML

Xpress