Marcellino N-M

Champs de compétence :



• Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement

• Normes ISO 9001, 14001, 26000, OHSAS 18001.

• Identifier et définir la politique de l’entreprise et en particulier en matière de santé au travail, en comprendre les enjeux socio-économiques.

• Conseils des partenaires sociaux dans le domaine de la prévention des risques professionnels, de l’organisation de la santé au travail et de la réparation des accidents et maladies professionnels. Objectif professionnel:



Fort de mes compétences dans le domaine de la qualité orienté plus vers la santé et sécurité au travail, l’environnement et développement durable, je suis à la recherche de nouveaux défis comme les audites internes, le suivi et la mise en place de normes de qualité, d’hygiène, sécurité et environnement. Mon projet professionnel s’inscrit dans cette continuité pour être consultant QHSE-IPRP ou Responsable Développement Durable dans un environnement international et multiculturel ou je pourrai également mettre à profit mes atouts.





Mes compétences :

Organiser

Rigueur

Mobile

Ouverture d'esprit

Pragmatisme & bonne humeur !

Propositions stratégiques