J'ai suivi la formation d'ingénieur spécialisé en vibrations et acoustique à l'ENSIM, dans le cadre d'un programme de double-diplôme entre l'école française et l'université brésilienne UNICAMP. Maintenant je continue ma formation en ingénierie de contrôle et d'automatisation (Mécatronique) au Brésil.



Mes compétences :

C

Informatique

Mécanique

Java

Automatique

Acoustique

Matlab

Électronique