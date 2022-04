Marcello VENDITTI

Aprés une grande expérience de technicien en telecom, j'ai effectué une mission de 3 ans et demi au sein du département télécom de la BNP PARIBAS en qualité de chef de projet maintenance et travaux en courant faible et une expérience de terrain en cablage.

J'ai effectué une formation de technicien réseaux CISCO CCNA 1,2,3 et 4 en 2012 pour approfondir mes connaissances réseaux qui sont nécessaires à présent.

Je recherche un poste en rapport avec mes compétences et qui me permettra de les faire évoluer.





EN RECHERCHE ACTIVE



Mes compétences :

Technicien réseaux informatiques