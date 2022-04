Marcelo DE ATHAYDE LOPES

Psychothérapeute EMDR.

Psychothérapeute (agréé par l'ARS),

Danse-thérapeute (accrédité par la FFAT),

Thérapeute psycho-corporel.



Pratique clinique en libéral, à Montrouge et en psychiatrie hospitalière publique adulte (Groupe Hospitalier Paul Guiraud Clamart), juvénile (Unité d'Hospitalisation pour adolescents - ERASME- Antony) et infantile (Hôpital de jour de Suresnes).



Clinique danse-thérapeutique en s'appuyant sur le corps-sensoriel comme médiateur, au travers de l'expressivité en mouvement, de la danse, du théâtre, de la mise en scène.

Clinique psycho-corporelle en s'appuyant sur diverses approches du toucher thérapeutique, du massage, de la relaxation et de la sensorialité psychocorporelle.





Clinique Psychothérapeutique en approche intégrative (humaniste, systémique, TCC, psychanalytique) et en Psychothérapie EMDR.



Mes compétences :

Corps