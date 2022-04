Marcelo PONCE

J'ai plus de 16 ans d'expérience pour diverses Sociétés de Développement Informatique et Agences de Publicité.



Ce que je fais

Je peux concevoir les interfaces pour les médias électroniques visuellement attrayantes, mais toujours faciles à utiliser.



Je me spécialise dans la conception web et de la communication graphique, mais dans l'illustration, présentations multimédia et de l'identité d'entreprise sont également en très bonnes mains avec moi.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

User interface design

Ux design

Wireframe

Agile Scrum

Adobe Flash

Eclipse

JavaScript

CSS 3

HTML 5

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver