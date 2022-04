Marcelo SCAGLIONE est diplômé de l’École nationale d’administration (France) et de la Faculté des Sciences économiques de l’Université de Buenos Aires (Argentine).





Inspecteur de Finances, il a été successivement haut-fonctionnaire de la Cour des Comptes, du Ministère de l’Économie et des Finances, et de différentes Collectivités locales (Argentine, 1989-1998), Consultant senior finances de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement (Argentine et Venezuela, 1998-2002), et Directeur Général chargé des Finances et du Développement international du Groupe PlaNet Finance, aux côtés de Jacques Attali (France, 2004-2007).





En tant que Directeur du Développement du Conseil de coopération économique, il a dirigé le « Plan d’Action Méditerranée-Afrique du Nord » – sous mandat du Président de la Commission européenne (Europe du Sud & Afrique du Nord, 2007-2008) – destiné à l’élaboration de projets de développement économique dans les secteurs stratégiques des matières premières, de l’eau et de l’énergie, des infrastructures et des télécommunications, et des nouvelles technologies.



Il a été successivement Directeur Général adjoint et Président du Directoire du Groupe Initiatives et Développements, un des leaders européens du marketing de la fidélisation-client, où il a été confronté à la gestion de risques et aux défis découlant des situations de très forte croissance.



Actuellement, en tant que Consultant Senior, il se spécialise dans le développement de business pour les entreprises européennes dans les économies émergentes d’Amérique latine, Afrique et Chine. Il intervient dans l’élaboration et mise en œuvre de plans stratégiques de développement à l’international, ainsi que dans les processus d’intelligence économique et diplomatie d’affaires, dans ces régions émergentes, auprès de décideurs publics et privés.



Par ailleurs, il est membre du Board de FinanCités, société de capital-risque présidée par Jacques Attali, qui investit dans le développement des jeunes entreprises créées dans les « cités » françaises, avec le support d’investisseurs institutionnels privés et publics, et family-offices.



Ancien Professeur de l’Université de Buenos Aires (Argentine) et jury et maître de conférences des grandes écoles françaises (ENA, ESCP Europe, CNAM), il est membre actif de plusieurs réseaux d’influence en France et à l’international comme l’« Association des Anciens Élèves de l’ENA », le « Cercle ENA Entreprises », le « Club 21ème Siècle », et les Forums internationaux pour les régions émergentes « Young Mediterranean Leaders » et « France-China Summit ».



Mes compétences :

Direction générale

Développement international

Risk management

Brésil

Fusions et acquisitions

Strategie

Developpement