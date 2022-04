Marchand JEAN-DAVID

Passionné par mon métier, mon expérience à fait que j'ai du plaisir à communiquer, partager, accompagner et conseiller mes clients, dans leurs recherche et développement produit.



L'univers dans lequel j'évolue, au contact de chefs de cuisine, de F&B, d'acheteurs, est en perpétuel mouvement de création et d'excellence. Ce qui me pousse à donner le meilleur de moi même en toute circonstance.





Mes compétences :

Négociation

Organisation

Pilotage

Pilotage projet

relation publique

Audit