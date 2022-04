Marchand JEAN-MARIE

Ma dernière fonction occupée été celle de directeur pédagogique au sein d'un centre de formation sur l'aire toulonnaise.

Expérience de 3 ans en indépendant qui m'a permis de développer un sens de l'adaptation à l'entreprise, un sens de l'écoute et un besoin d'accomplissement dans différents projets. Ma polyvalence me permet donc une grande capacité d’adaptation en tout milieu et avec tout public.



J'aimerai me diversifier dans la formation d'adulte ou la formation d'enseignant de la conduite (Titulaire du BAFM) exemple: Bilan de compétence, andragogie, formation gestion de stress, cohésion d'équipe, coaching, développement personnel, etc.



Toujours à la recherche de nouveau projet, je reste à votre disposition.

Me contacter pour en savoir davantage



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Formation

Animation de formations

Formation à la conduite Bateau

Cohésion en équipe

Gestion du stress

Formation à la conduite Auto/Moto

Conduite du changement

Gestion de la formation