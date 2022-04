Marchand THIBAULT

De Nouméa à Strasbourg, le journalisme c'est mon aventure.



Touche à tout, autodidacte et très curieux, j'adore ma passion qui est aussi ma profession, et ça, c'est plutôt génial.



Journaliste depuis mes premières piges en 2009, j'ai tout essayé ou presque, parce qu'il le fallait bien, si, si. Radio, télé, presse écrite dessin de presse, de pigiste à freelance en passant par salarié d'une rédaction.



Outre mon parcours scolaire, j'ai surtout eu la chance d'être formé et soutenu sur le terrain par de très bons journalistes. Apprendre auprès de professionnels vaut tout les cours du monde et rien ne remplace l'effervescence fiévreuse d'une rédaction pour plonger dans le bain.



Dans les à côtés notables, je suis actuellement membre du club de la presse de Strasbourg et titulaire de la carte de presse.



Arrivé depuis peu à Strasbourg, il me tarde de remette le pied à l'étrier. Vous avez besoin d'un collaborateur, vous cherchez un pigiste dynamique, réactif et polyvalent? Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé !



Je vous dis à très bientôt, cordialement,





Thibault.



Mes compétences :

Reportage

Créativité

Dessin

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Journalisme

Rédaction de contenus

Son

Adobe Photoshop

Illustration