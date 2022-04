Marchetti FLORENT

Actuellement positionné sur un poste de management (9 ingénieurs) et d'intervenant/ACFI en prévention des risques professionnels au sein du service prévention du CIG Petite Couronne, je conseille les établissements publics et collectivités dans le domaine de la santé sécurité au travail pour la prévention des risques professionnels, en abordant tous les aspects techniques, humains et organisationnels.



De formation universitaire en sciences humaines et sociale et spécialisé dans le domaine de la Santé Sécurité au Travail, j'apprécie le contact avec les professionnels de tous horizons et le travail en pluridisciplinarité (médecins, ergonomes, psychologue, assistants sociaux, ...).



Le management de l'équipe "conseil-ergonomie" (ingénieurs, ergonomes, sociologues) me permets d’accéder à un niveau plus stratégique de la prévention (actions/missions pluriannuelles, développement des expertises du service) afin de mieux répondre aux problématique des collectivités et établissements publics.



Dynamique et rigoureux, j'apprécie le contact humain et les missions sur le terrain, je trouve ce métier passionnant notamment de par la diversité des missions dont il est composé.



Je reste ouvert à des propositions dans le domaine de la santé sécurité au travail, n’hésitez pas à prendre contact.



Mes compétences :

Santé et sécurité au travail

Amiante

Prévention des risques professionnels

Prévention des cancers professionnels

Métrologie lumière

Évaluation des risques

Risque chimique

Métrologie bruit

Management

Communication externe