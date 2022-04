Marcia CAPELA DOS SANTOS

Je viens, après vous, prèsenter notre compagnie.

Érius c’est une entreprise portugaise prêt-à-porter qui fait partie d'un groupe de 7 compagnies Groupe Valérius avec plusières annèes d’expèrience et elle est équipée de machines haut de gamme.

Nous avons un service très rapide d’échantillons. Nous avons également une grande flexibilité pour les grandes ou petites commandes.

Notre entreprise a plusieurs secteurs telles que le tissage, la teinture textile, l'impression textile, l’atelier et l'emballage celá fait notre prix très competitif.

Nous sommes certifiés par ISSO, BSCI et GOTS.

Nous aimerons que vous nous puissiez donner l’occasion de vous montrer notre qualité. Pour ce faire celà, vous pouvez nous envoyer un modèle ou une photo avec toutes les caracteristiques que vous voulez de ce modèle, nous pouvons produire un échantillon et une offre de prix.