Márcia DE CAMARGO

Je suis architecte urbaniste, master en sciences ambientales. je étudier a InstituT d'Urbanisme de Paris- Paris Val-de- Marne de 1980 a 1982. De mon retour au Bresil, je toujours travallier avec l'architecture et le urbanisme. projets diverses de residences, commercial, administration publique.



Depuis je fais ma matrise en Sciences ambientales, pour pouvoir donnés de cours a la université. je reussie mon concour pour rentrer a l Université Federale du Tocantins en 2007. Je suis professeur de disciplines de projets d'architecture, études ambientales, paysagisme e tecnologie alternatif.



Je rêve de faire mon doctorat, le plus vite possible.



Je souhaite de retrouver des anciens eléves du IUP. excuse moi pour les fautes des français, mais cá fait tres long temps qui je n'ecrie pas.



abientôt



Mes compétences :

Architecte

Biodiversité

Détermination

Environnement

Perseverance

Recherche