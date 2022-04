Marciano HARRY

Mes compétences dans la sécurité sont les suivantes.



• Conseil et assistance auprès des membres de la direction d’une entreprise dans la définition d'une politique de sécurité (sécurité, conditions de travail, protection des personnes et des biens) avec un objectif permanent : zéro accident.

• Sécurité/ intrusion : Réalisation d’audit sécurité physique auprès de diverses sociétés.

• Responsable d’équipes d’agents de sécurité spécialisés VIP et sécurité d’entreprise.

• Domaine de l’alimentaire et non alimentaire : responsable logistique et production.

• Intelligence économique : Enquête sur les contrefaçons, acquisition de l'information stratégique pertinente, Confinement des informations, Sécurisation de la propriété intellectuelle et industrielle.



Dans le transport.



Agent d'exploitation spécialisé dans le domaine GMS & SRC en poste actuellement chez TEMPO ONE 94 RUNGIS .



Sécurité des biens d'autrui