Marco ABDOMINOPLASTIA (MARCO CASSOL)

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista em Cirurgia Geral e em Cirurgia Plástica.



CRM-SP 122955 / RQE 24987



Abdominoplastia



Abdominoplastia é uma cirurgia plástica na barriga que elimina completamente toda gordura, deixando o abdômen firme e a cintura fina.



Muita gente sonha em ter uma barriga chapada e procura a cirurgia plástica para alcançar esse objetivo. Por isso, hoje vou explicar um pouco sobre como é a abdominoplastia!



A dermolipectomia abdominal remodela o abdome, corrige a flacidez causada pelo excesso de tecido (pele e gordura) acumulado abaixo do umbigo e também ajusta a musculatura do abdome frouxa.



A abdominoplastia não é uma cirurgia de emagrecimento, mas um remodelamento do abdome e tratamento da flacidez acima do umbigo.



